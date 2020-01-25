Орсер рассказал, когда Медведева определится с дальнейшими планами на сезон

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Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, заявил, что его подопечная ещё не приступила к тренировкам.
Орсер рассказал, когда Медведева определится с дальнейшими планами на сезон
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Медведева ещё не приступила к тренировкам. Она вернётся в Торонто в эти выходные. После этого мы придём вместе к плану, что она хочет делать дальше. Будет ли она выступать во второй половине сезона? Пока не знаю, я с ней ещё не говорил. Последние несколько недель мы общались лишь по электронной почте или сообщениями. Надо поговорить с ней лично, и тогда мы вместе с командой определим, что делаем дальше, куда движемся», — приводит слова Орсера РИА Новости.

Медведева снялась с чемпионата России, который проходил в Красноярске, из-за проблем с коньками. По этой причине ей не удалось квалифицироваться на чемпионат Европы. 

Ранее Орсер выразил уверенность, что Медведева отобралась бы на ЧЕ, если бы не проблемы с коньком.

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