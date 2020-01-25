Васильев заявил, что выступление Тарасовой и Морозова вызывает у него много вопросов

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Олимпийский чемпион 1984 года Олег Васильев прокомментировал выступление Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Васильев заявил, что выступление Тарасовой и Морозова вызывает у него много вопросов
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«С таким колоссальным опытом, с таким хорошим тренерским штабом они замечательно выглядят на тренировках, но всё ещё не могут собрать себя в кучу на старте. Это продолжается достаточно долго и вызывает внутреннюю нервозность и кучу вопросов», — цитирует Васильева РИА Новости.

Он также выразил мнение, что проблемы спортсменов связаны с постоянными изменениями в тренерском штабе.

Тарасова и Морозов стали вторыми на ЧЕ в австрийском Граце с результатом 208,64 балла. Победу одержали их соотечественники Анастасия Бойкова и Дмитрий Козловский.

Ранее Васильев высказался о победе Бойковой и Козловского на ЧЕ по фигурному катанию.

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