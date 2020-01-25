Васильев высказался о победе Бойковой и Козловского на ЧЕ по фигурному катанию

Олимпийский чемпион 1984 года Олег Васильев прокомментировал победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в австрийском Граце.

«Хорошо, что Бойкова и Козловский в нынешнем сезоне практически везде, за исключением, может быть, одного старта, катаются сильно, стабильно и являются реальными лидерами нашей сборной в парном катании», — цитирует Васильева РИА Новости.

Он также выразил радость по поводу того, что все три российские пары заняли пьедестал на ЧЕ.

Бойкова и Козловский одержали победу на чемпионате Европы с результатом 234,58 балла по сумме короткой и произвольной программ. Тарасова и Морозов заняли второе место, а тройку лучших замкнула ещё одна российская пара — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Ранее хореограф Илья Авербух выразил мнение, что российским парам будет сложно победить на ЧМ по фигурному катанию.