Авербух считает, что российским парам будет сложно победить на ЧМ по фигурному катанию

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 хореограф Илья Авербух выразил мнение, что российским спортивным парам будет трудно занять первое место на чемпионате мира 2020 года в канадском Монреале, но у них есть шанс на это.
Авербух считает, что российским парам будет сложно победить на ЧМ по фигурному катанию
  • РИА Новости

«Обыграть китайцев на чемпионате мира будет сложной задачей, но их дуэт тоже давно не показывал чистых и безошибочных прокатов. Мне к тому же кажется, что не очень убедительно выглядит то, что китайцы оставили на второй год свою произвольную программу», — цитирует эксперта Sport24.

По его мнению, решение не менять программу со стороны мировых лидеров второй год подряд является большой ошибкой, поэтому у российских спортсменов есть шансы.

«Китайцы — сильные спортсмены, но если они будут допускать ошибки, а наши продолжат кататься безукоризненно, то шансы есть», — добавил Авербух.

Анастасия Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу на чемпионате Европы с результатом 234,58 балла по сумме короткой и произвольной программ. Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место, а тройку лучших замкнули ещё одни россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

ЧМ-2020 пройдёт с 16 по 22 марта в Монреале.

Ранее Авербух оценил победу Бойковой и Козловского на ЧЕ по фигурному катанию.

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