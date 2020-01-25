Авербух оценил победу Бойковой и Козловского на ЧЕ по фигурному катанию

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление российских фигуристов в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Авербух оценил победу Бойковой и Козловского на ЧЕ по фигурному катанию
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Я рад тому, что у нас весь пьедестал российский. В этом сезоне практически с первого турнира Бойкова и Козловский сразу захватили лидерство и обошли Тарасову и Морозова. Это повторилось и сейчас. Во многом это происходит, потому что они набрали очень хорошую форму и сильно прибавили в этом сезоне. У них прекрасное исполнение, качественные элементы», — цитирует Авербуха Sport24.

Он обратил внимание, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов ещё ни разу не исполнили программу чисто и допускают большое количество ошибок.

Анастасия Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу на чемпионате Европы с результатом 234,58 балла по сумме короткой и произвольной программ. Тарасова и Морозов заняли второе место, а тройку лучших замкнула ещё одна российская пара — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Ранее Козловский назвал большим успехом победу на чемпионате Европы.

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