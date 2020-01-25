Козловский о победе на ЧЕ по фигурному катанию: это большой успех для нас
- РИА Новости
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«Это большой успех для нас и нашей команды. Сегодня мы счастливы. Это наш первый большой международный титул», — сказал Козловский журналистам.
По его словам, пара уже сейчас начинает концентрироваться на предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в канадском Монреале.
«Мы не думали о наших баллах. И не думаем о них до сих пор. Просто думаем о нашей работе», — заявила Бойкова.
Бойкова и Козловский одержали победу на чемпионате Европы с результатом 234,58 балла по сумме короткой и произвольной программ.
Ранее тренер пары Тамара Москвина заявила, что на ЧМ Бойковой и Козловскому будет значительно сложнее.