Козловский о победе на ЧЕ по фигурному катанию: это большой успех для нас

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Анастасией Бойковой, поделился эмоциями после победы на чемпионате Европы в австрийском Граце.

«Это большой успех для нас и нашей команды. Сегодня мы счастливы. Это наш первый большой международный титул», — сказал Козловский журналистам.

По его словам, пара уже сейчас начинает концентрироваться на предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в канадском Монреале.

«Мы не думали о наших баллах. И не думаем о них до сих пор. Просто думаем о нашей работе», — заявила Бойкова.

Бойкова и Козловский одержали победу на чемпионате Европы с результатом 234,58 балла по сумме короткой и произвольной программ.

Ранее тренер пары Тамара Москвина заявила, что на ЧМ Бойковой и Козловскому будет значительно сложнее.