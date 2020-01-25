Синицын: не считаю постановку Синициной и Кацалапова недостаточно интересной

Тренер Ростислав Синицын высказался о произвольном танце российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

«Критиковать чужие постановки легко. Но я стараюсь очень осторожно давать оценки труду своих коллег. Кроме того, не считаю постановку Синициной и Кацалапова недостаточно интересной. Просто у Степановой и Букина она тоже получилась удачной и выглядела на некоторых стартах ярче. Не берусь предсказывать, как будет в Граце, поскольку на тренировках видел произвольные танцы кусочками, а смотреть их нужно целиком», — сказал он в интервью RT.

Ранее специалист выразил мнение, что в фигурном катании судьи не всегда объективно ставят оценки за компоненты.