Синицын считает, что в фигурном катании судьи не всегда объективно ставят оценки за компоненты

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Российский тренер по танцам на льду Ростислав Синицын прокомментировал мнение, согласно которому оценка за компоненты в фигурном катании отражает выслугу лет спортсмена и количество его титулов.
Синицын считает, что в фигурном катании судьи не всегда объективно ставят оценки за компоненты
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Это было и всегда будет. Ничего с этим не сделать. Просто катание при этом никто не отменял. У меня была очень интересная, но допускающая ошибки в катании чешская пара, и каждый раз после соревнований судьи подходили, сочувственно хлопали меня по плечу — мол, извини, старичок, ничего личного. И я не обижался на оценки, понимал, что люди просто делают свою работу. Хочешь выиграть — катайся чисто и не давай никому повода тебя наказать», — сказал Синицын в интервью RT.

Ранее Синицын назвал фаворитов ЧЕ по фигурному катанию в соревновании танцевальных пар.

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