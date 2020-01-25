Плишкова считает, что в матче с Павлюченковой показала 40% своей игры

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала своё поражение от россиянки Анастасии Павлюченковой в матче третьего круга турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

«Конечно, она сыграла очень хорошо. Может быть, это был её лучший матч со мной. Но я показала, наверное, 40% своей игры, так что, конечно, она хорошо себя чувствовала», — сказала Плишкова на пресс-конференции.

Она также считает, что очень много ошибалась и у неё было много проблем с первой подачей.

Плишкова является второй ракеткой мира и полуфиналисткой Открытого чемпионата Австралии прошлого года.

Россиянка победила Плишкову со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). За выход в четвертьфинал Павлюченкова поборется с немкой Анжеликой Кербер, которая одолела итальянку Камилу Джорджи.

Ранее Павлюченкова призналась, что у неё были мурашки по коже после некоторых розыгрышей в матче с Плишковой.