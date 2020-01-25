Павлюченкова: были мурашки по коже после некоторых розыгрышей в матче с Плишковой

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями после победы над чешкой Каролиной Плишковой в матче третьего круга турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

«У меня были мурашки по коже после некоторых розыгрышей. Впервые победить Каролину — это потрясающе. Это добавляет мне уверенности из разряда: «Ты можешь сделать это». Идём дальше», — приводит слова Павлюченковой РИА Новости.

Плишкова является второй ракеткой мира и полуфиналисткой Открытого чемпионата Австралии прошлого года.

За выход в четвертьфинал Павлюченкова поборется с немкой Анжеликой Кербер, которая одолела итальянку Камилу Джорджи.

Ранее Павлюченкова обыграла Плишкову со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) и вышла в четвёртый круг Australian Open.