Зуева заявила, что Тарасова и Морозов начали работать с психологом

Тренер Марина Зуева заявила, что её подопечные, российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, начали работать с психологом.

«Они начали работу над стабильностью с психологом — это была моя идея, я считаю, это необходимая часть подготовки атлетов», — цитирует специалиста ТАСС.

Она также считает, что серебряные медали чемпионата Европы не являются провалом для спортсменов, наоборот, большим шагом вперёд. По её мнению, Тарасова и Морозов научились создавать образ и представлять его на льду.

«Это новый для них опыт, на это уходит много эмоций, это другая работа для них. В произвольной программе ошибок было не так много, они были на прыжках, и они происходили и в прошлых сезонах — это совсем не сюрприз», — добавила Зуева.

Тарасова и Морозов стали вторыми на ЧЕ в австрийском Граце с результатом 208,64 балла. Победу одержали их соотечественники Анастасия Бойкова и Дмитрий Козловский.

Ранее хореограф Илья Авербух выразил мнение, что российским парам будет сложно победить на ЧМ по фигурному катанию.