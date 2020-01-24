Отчим Кокорина заявил, что ничего не знает о согласии футболиста на переход в «Сочи»

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Агент и отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл Логинов отреагировал на информацию, согласно которой игрок согласился перейти на правах аренды в футбольный клуб «Сочи».
Отчим Кокорина заявил, что ничего не знает о согласии футболиста на переход в «Сочи»
  • РИА Новости

«Кокорин дал согласие на переход в «Сочи»? Ничего об этом не знаю, первый раз слышу. Саша по-прежнему не хочет в «Сочи»? Я не знаю. До свидания», — приводит слова Логинова Sport24.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина. Тем не менее главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался этим недоволен. Сам игрок в тот же день оформил хет-трик в контрольном матче с катарским «Аль-Увайнахом». Позднее агент игрока неоднократно заявлял, что Кокорин не знал о переговорах и не намерен уходить из «Зенита».

Ранее сообщалось, что Кокорин согласился перейти в «Сочи».

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