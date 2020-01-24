Источник: Кокорин согласился перейти в «Сочи»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на аренду в футбольный клуб «Сочи».

Как сообщает Metaratings.ru, руководители «Зенита» и «Сочи» смогли убедить форварда в правильности аренды на данном этапе.

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина. Тем не менее главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался этим недоволен. Сам игрок в тот же день оформил хет-трик в контрольном матче с катарским «Аль-Увайнахом». Позднее агент игрока неоднократно заявлял, что Кокорин не знал о переговорах и не намерен уходить из «Зенита».

Ранее экс-футболист Роман Широков выразил мнение, что «Зенит» поступает логично, отправляя Кокорина в «Сочи».