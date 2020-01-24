Источник: Кокорин согласился перейти в «Сочи»
- РИА Новости
Как сообщает Metaratings.ru, руководители «Зенита» и «Сочи» смогли убедить форварда в правильности аренды на данном этапе.
21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина. Тем не менее главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался этим недоволен. Сам игрок в тот же день оформил хет-трик в контрольном матче с катарским «Аль-Увайнахом». Позднее агент игрока неоднократно заявлял, что Кокорин не знал о переговорах и не намерен уходить из «Зенита».
Ранее экс-футболист Роман Широков выразил мнение, что «Зенит» поступает логично, отправляя Кокорина в «Сочи».