Широков: «Зенит» поступает логично, отправляя Кокорина в «Сочи»

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Бывший футболист сборной России Роман Широков считает, что вариант с арендой в ФК «Сочи» не является худшим для форварда «Зенита» Александра Кокорина.

«Семак говорил, что рассчитывает на Сашу, но думаю, что игрового времени в «Зените» у него будет немного. А в «Сочи» с учётом разговоров про его отличную форму он будет получать игровую практику. 11 туров — это хорошая возможность проявить себя, чтобы попытаться вернуться в сборную и поехать на чемпионат Европы. И потом — его же отправляют не в «Тамбов», а в «Сочи». Там собраны довольно приличные футболисты, он может продемонстрировать лучшие качества. А затем вернуться в «Зенит» и в национальную команду. На мой взгляд, «Зенит» поступает логично, и самому Кокорину нужно сейчас уйти», — цитирует Широкова «Спорт-Экспресс».

Ранее Черчесов назвал аренду Кокорина в «Сочи» разумным решением.

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