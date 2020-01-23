Черчесов назвал аренду Кокорина в «Сочи» разумным решением

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал аренду форварда «Зенита» Александра Кокорина в ФК «Сочи».
Черчесов назвал аренду Кокорина в «Сочи» разумным решением
  • РИА Новости

«Учитывая то, что Кокорин довольно много времени пропустил, и факт наличия в «Зените» нападающих Дзюбы и Азмуна, его аренда в ФК «Сочи» видится разумным решением. Велика вероятность того, что он там будет получать гораздо больше игровой практики, нежели в «Зените». А тренерский штаб сборной напрямую заинтересован в том, чтобы игроки как можно чаще выходили на поле в своих клубах. Все кандидаты в национальную команду имеют шансы попасть на Евро-2020, однако всё зависит исключительно от них самих и, прежде всего, от их уровня готовности на конкретный временной период», — цитирует Черчесова Sport24.

ФК «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды, однако сам футболист и его агент не согласны покидать «Зенит».

Ранее эксперт прокомментировал аренду Кокорина в «Сочи».

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