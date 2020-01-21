Эксперт прокомментировал аренду Кокорина в «Сочи»

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал переход нападающего петербургской команды Александра Кокорина на правах аренды в «Сочи».

«Скорее всего, это совместное решение двух клубов. Сейчас «Сочи» находится в таком критическом состоянии, идёт борьба за выживание. «Зенит» протягивает руку помощи футбольному клубу «Сочи». Переход Александра Кокорина в эту команду — это мощное усиление», — сказал он в беседе с Newinform.

По его словам, Кокорин приходит практически в свой коллектив, своей игрой спортсмен должен помочь команде.

Как отметил Стрепетов, за футболистом пристально будут наблюдать главный тренер «Зенита» Сергей Семак и наставник национальной сборной Станислав Черчесов.

«У Кокорина стоит задача: вернуться в петербургский клуб и попасть в национальную сборную, чтобы участвовать в чемпионате Европы — 2020», — добавил эксперт.

Ранее в «Сочи» прокомментировали аренду Кокорина.