Слуцкий заявил, что не говорил с «Рубином» о возможном уходе в европейский клуб

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что не говорил с руководством клуба о своём возможном отъезде в Европу.
Слуцкий заявил, что не говорил с «Рубином» о возможном уходе в европейский клуб
  • РИА Новости

«Даже не говорили на эту тему. Как вы себе это представляете? Условно, ты идешь на войну, тебя бросают на передовую, а ты говоришь: «Слушайте, если мне из тыла сделают предложение, я могу вернуться обратно?» Это так не работает», — цитирует Слуцкого «Чемпионат»

Он подчеркнул, что ему показалось бы странным возникновение подобных тем при переговорах с «Рубином».

48-летний тренер после ухода из ЦСКА и сборной России в 2016 году работал в Англии и Нидерландах. В английском «Халл Сити» он провёл полгода — с июня по декабрь 2017-го. Под его руководством команда, игравшая в Чемпионшипе, одержала четыре победы в 21 матче при десяти поражениях. С лета 2018-го по ноябрь 2019-го Слуцкий возглавлял «Витесс», который завершил сезон-2018/19 на пятом месте в Эредивизи. В общей сложности команда из Арнема при Слуцком выиграла 26 матчей из 61 про 20 поражениях.

В настоящее время «Рубин» находится на 13-й строчке, имея 19 очков после 19 туров РПЛ.

Ранее Слуцкий рассказал, как его изменила работа в Европе.

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