Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как его изменила работа в Европе.

«Я стал более гибким и менее категоричным. Понимаю, что к цели можно идти разными путями. А ещё я понял, как нужно относиться к самой игре. Enjoy — ключевое слово. Нельзя забывать, что футбол создан для удовольствия, эмоций. Эти эмоции можно черпать не только из результата», — приводит слова Слуцкого «Чемпионат».

Он отметил, что именно в «Халл Сити» у него произошёл необычный диалог с фанатом, в ходе которого он понял, как в Европе относятся к футболу.

«Мы проиграли 2:3 домашний матч, ведя к 80-й минуте 2:0. Утром я вышел на улицу, ко мне подходит мужчина и говорит: «Спасибо за игру, классно». Я отвечаю: «Мы же так обидно проиграли». А он мне: «Я получил кучу эмоций, я за ними прихожу на стадион». Именно такое отношение к футболу правильное. Нельзя всегда побеждать, и нельзя всё оценивать сиюминутным результатом», — добавил специалист.

48-летний тренер после ухода из ЦСКА и сборной России в 2016 году работал в Англии и Нидерландах. В английском «Халл Сити» он провёл полгода — с июня по декабрь 2017 года. Под его руководством команда, игравшая в Чемпионшипе, одержала четыре победы в 21 матче при десяти поражениях. С лета 2018-го по ноябрь 2019-го Слуцкий возглавлял «Витесс», который завершил сезон-2018/19 на пятом месте в Эредивизи. В общей сложности команда из Арнема при Слуцком выиграла 26 матчей из 61 про 20 поражениях.

Ранее Слуцкий рассказал, почему возглавил «Рубин».