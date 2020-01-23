Слуцкий рассказал, почему возглавил «Рубин»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий назвал причины, которые побудили его принять предложение возглавить команду.

«Тот проект, который мне был предложен в «Рубине», безумно интересен. Хотя я понимаю, что в футболе не может быть проектов, потому как стоит тебе проиграть несколько игр, все твои проекты забываются. Вариант с «Рубином» показался мне безумно интересным. Мне не важно, что говорят люди, что советуют. Я поступил так, как подсказывало моё внутреннее ощущение», — цитирует «Чемпионат» Слуцкого.

В настоящее время «Рубин» находится на 13-й строчке, имея 19 очков после 19 туров.

Ранее сообщалось, что «Рубин» объявил о трансфере футболиста польского «Леха» Йевтича.