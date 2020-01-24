Макгрегор не отдал долг российскому блогеру, которому проспорил на матче ЦСКА

Российский блогер Сергей Фомин заявил, что ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор не отдал ему долг, хотя проиграл спор во время матча Лиги Европы ЦСКА — «Ференцварош» в Москве.

Ирландец поставил на победу армейцев со счётом 2:0 и пообещал Фомину бутылку своего виски, если этого не случится. Красно-синие потерпели поражение — 0:1.

«Отдал ли Макгрегор долг? Не-не-не. Можно было, конечно, развить историю, но он рано уехал. В любом случае это больше шоу. Надо видеть, как он зажигается, когда слышит: «А давай на спор?» Такой стопроцентный азарт у человека!» — цитирует Фомина Sport24.

Он также отметил, что Макгрегор оставил у него приятные впечатления и сразу согласился на интервью.

18 января Макгрегор победил техническим нокаутом американца Дональда Серроне на UFC 246.

Ранее менеджер Макгрегора рассказал, когда состоится следующий бой ирландца.