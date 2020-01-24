Макгрегор не отдал долг российскому блогеру, которому проспорил на матче ЦСКА
- Reuters
Ирландец поставил на победу армейцев со счётом 2:0 и пообещал Фомину бутылку своего виски, если этого не случится. Красно-синие потерпели поражение — 0:1.
«Отдал ли Макгрегор долг? Не-не-не. Можно было, конечно, развить историю, но он рано уехал. В любом случае это больше шоу. Надо видеть, как он зажигается, когда слышит: «А давай на спор?» Такой стопроцентный азарт у человека!» — цитирует Фомина Sport24.
Он также отметил, что Макгрегор оставил у него приятные впечатления и сразу согласился на интервью.
18 января Макгрегор победил техническим нокаутом американца Дональда Серроне на UFC 246.
Ранее менеджер Макгрегора рассказал, когда состоится следующий бой ирландца.