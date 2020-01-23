Менеджер Макгрегора рассказал, когда состоится следующий бой ирландца
Оди Аттар, менеджер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора, заявил, что ирландец планирует возвращение в октагон до начала лета.
- Reuters
«Да, это так. Планируется поединок до начала лета», — цитирует Аттара ТАСС.
18 января Макгрегор победил техническим нокаутом американца Дональда Серроне на UFC 246.
Ранее отец Нурмагомедова обвинил Макгрегора в фиксированном результате боя с Серроне.
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