Менеджер Макгрегора рассказал, когда состоится следующий бой ирландца

Оди Аттар, менеджер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора, заявил, что ирландец планирует возвращение в октагон до начала лета.

Reuters

«Да, это так. Планируется поединок до начала лета», — цитирует Аттара ТАСС. 18 января Макгрегор победил техническим нокаутом американца Дональда Серроне на UFC 246. Ранее отец Нурмагомедова обвинил Макгрегора в фиксированном результате боя с Серроне.