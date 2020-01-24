Стали известны даты и время начала матчей 1/4 финала Кубка России по футболу
Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) объявила даты и время начала матчей 1/4 финала Кубка России.
- © Александр Вильф
- РИА Новости
На 4 марта запланированы три игры:
«Ахмат» — «Зенит» (18:00 мск);
«Шинник» — «Урал» (18:30 мск);
«Спартак» — ЦСКА (19:30 мск).
Ещё одна игра пройдёт 5 марта:
«Химки» — «Торпедо» (19:30 мск).
Ранее в РФС рассказали о планах по реформе Кубка России.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»