Стали известны даты и время начала матчей 1/4 финала Кубка России по футболу

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) объявила даты и время начала матчей 1/4 финала Кубка России.

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РИА Новости

На 4 марта запланированы три игры: «Ахмат» — «Зенит» (18:00 мск); «Шинник» — «Урал» (18:30 мск); «Спартак» — ЦСКА (19:30 мск). Ещё одна игра пройдёт 5 марта: «Химки» — «Торпедо» (19:30 мск). Ранее в РФС рассказали о планах по реформе Кубка России.