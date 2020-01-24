Стали известны даты и время начала матчей 1/4 финала Кубка России по футболу

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Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) объявила даты и время начала матчей 1/4 финала Кубка России.
Стали известны даты и время начала матчей 1/4 финала Кубка России по футболу
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

На 4 марта запланированы три игры:

«Ахмат» — «Зенит» (18:00 мск);

«Шинник» — «Урал» (18:30 мск);

«Спартак» — ЦСКА (19:30 мск).

Ещё одна игра пройдёт 5 марта:

«Химки» — «Торпедо» (19:30 мск).

Ранее в РФС рассказали о планах по реформе Кубка России.

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