В РФС рассказали о планах по реформе Кубка России

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал о планах по изменению формата Кубка страны.
В РФС рассказали о планах по реформе Кубка России
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Мы понимаем, что нынешний формат Кубка России по футболу многих не устраивает. РФС ведёт работу для того, чтобы сделать его привлекательнее. Мы предварительно получили одобрение УЕФА на использование дат групповых этапов еврокубков для проведения матчей Кубка России в обновлённом формате. Речь идёт о групповом турнире, предваряющем стадию плей-офф. Мы постараемся сделать всё, чтобы создать у участников Кубка максимальную мотивацию, в том числе за счёт коммерческой составляющей, увеличив выплаты за успешное выступление», — приводит слова Алаева РИА Новости.

Также генеральный секретарь РФС добавил, что решение о реформе Кубка России пока не является окончательным.

Ранее Алаев заявил, что экономической базы для расширения РПЛ в российском футболе нет.

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