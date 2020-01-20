Алаев: экономической базы для расширения РПЛ у нас нет

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.
Алаев: экономической базы для расширения РПЛ у нас нет
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Мы с лигой обсуждали много разных вариантов. Они должны учесть наши задачи: увеличение количества матчей и повышение интенсивности футбола. Если говорить именно об интенсивности российского футбола, то мы смотрим цифры и видим, что большинство матчей РПЛ уступают по интенсивности играм европейских чемпионатов. Но я не уверен, что простое арифметическое увеличение количества команд решит эти проблемы. Нужно понимать, что для игры 18 команд в РПЛ с адекватной ротацией нам нужно иметь хотя бы 25 клубов, которые инфраструктурно и финансово соответствуют критериям уровню РПЛ. Каждый год РФС проводит лицензирование, мы хорошо представляем положение дел и финансовую ситуацию клубов. Можем с сожалением констатировать: на данный момент экономической базы для подобной реформы у нас нет», — заявил Алаев в интервью РИА Новости.

В настоящее время в РПЛ выступают 16 команд.

Ранее сообщалось, как в России отреагировали на инициативу о расширении РПЛ.

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