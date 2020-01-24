Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на этап КМ в Оберстдорфе

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила состав российской сборной на второй в сезоне этап Кубка мира, который пройдёт в немецком Оберстдорфе.

© Алексей Филиппов

РИА Новости

В список заявленных спортсменов, который Вяльбе опубликовала в своём Instagram, вошли: — мужская команда: Александр Большунов, Александр Бессмертных, Евгений Белов, Алексей Червоткин, Андрей Ларьков, Денис Спицов, Сергей Устюгов, Ермил Вокуев; — женская команда: Наталья Непряева, Нина Дуботолкина, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева. Соревнования этапа в Оберстдорфе пройдут 25 и 26 января. Ранее сообщалось, что Вяльбе отметила подготовку лыжников Большунова и Непряевой.