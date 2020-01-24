Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на этап КМ в Оберстдорфе

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила состав российской сборной на второй в сезоне этап Кубка мира, который пройдёт в немецком Оберстдорфе.
Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на этап КМ в Оберстдорфе
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

В список заявленных спортсменов, который Вяльбе опубликовала в своём Instagram, вошли:

— мужская команда: Александр Большунов, Александр Бессмертных, Евгений Белов, Алексей Червоткин, Андрей Ларьков, Денис Спицов, Сергей Устюгов, Ермил Вокуев;

— женская команда: Наталья Непряева, Нина Дуботолкина, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева.

Соревнования этапа в Оберстдорфе пройдут 25 и 26 января.

Ранее сообщалось, что Вяльбе отметила подготовку лыжников Большунова и Непряевой.

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