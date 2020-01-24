Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на этап КМ в Оберстдорфе
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
В список заявленных спортсменов, который Вяльбе опубликовала в своём Instagram, вошли:
— мужская команда: Александр Большунов, Александр Бессмертных, Евгений Белов, Алексей Червоткин, Андрей Ларьков, Денис Спицов, Сергей Устюгов, Ермил Вокуев;
— женская команда: Наталья Непряева, Нина Дуботолкина, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева.
Соревнования этапа в Оберстдорфе пройдут 25 и 26 января.
Ранее сообщалось, что Вяльбе отметила подготовку лыжников Большунова и Непряевой.