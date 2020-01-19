Вяльбе отметила подготовку лыжников Большунова и Непряевой
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«Всё отлично, очень здорово. И тактически, и физически видно, что Непряева и Большунов готовы. Поэтому хочется верить, что до конца сезона они смогут удержать свои позиции и преумножить их. Они должны это сделать», — приводит слова Вяльбе ТАСС.
В женском пасьюте россиянка Наталья Непряева завоевала серебряную награду, уступив только титулованной норвежке Терезе Йохауг. В гонке преследования у мужчин победу одержал Александр Большунов, взявший верх над другим представителем Норвегии — Йоханнесом Клебо.
Ранее сообщалось, что Большунов выиграл пасьют на этапе КМ по лыжным гонкам в Чехии.