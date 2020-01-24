Пахноцкая считает, что слушания в CAS по спору РУСАДА с WADA должны быть открытыми

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая высказала мнение, что слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и РУСАДА должны быть открытыми.
Пахноцкая считает, что слушания в CAS по спору РУСАДА с WADA должны быть открытыми
  • AFP

«Считаю, что слушания в Лозанне дела РУСАДА и WADA должны быть открытыми, поскольку речь идёт о будущем вынесенном решении о чистоте спорта. Пока я считаю так. Если не будут затронуты интересы каких-то свидетелей», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с санкциями WADA. Оно было утверждено 24 декабря общим собранием членов организации и повлечёт разбирательство в CAS.

Ранее Юрий Ганус высказал мнение, что публичные слушания в CAS усилят критику в адрес России.

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