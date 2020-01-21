Ганус считает, что публичные слушания в CAS усилят критику в адрес России

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал предложение руководителя Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта о проведении публичных слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и РУСАДА.

«Публичные слушания — большой риск для России, потому что пока её позиция недостаточно убедительная, WADA она уже не устроила. В этой связи существуют репутационные риски, публичные слушания могут усилить критику в сторону России», — приводит слова Гануса ТАСС.

Он отметил, что Россия уже находится под огнём критики.

«Важно, как будет выглядеть позиция представителей нашей стороны, как они будут её обосновывать. Если критически неудовлетворительно, то об этом узнает весь мир. Искренне надеюсь, что дело пройдёт с минимальными рисками», — добавил глава РУСАДА.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с санкциями WADA. Оно было утверждено 24 декабря общим собранием членов организации и повлечёт разбирательство в CAS.

Ранее сообщалось, что глава USADA выступил за публичные слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА.