РУСАДА в декабре 2019 года дважды проверило Косторную на допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в декабре 2019 года дважды проверяло на допинг победительницу финала Гран-при по фигурному катанию Алёну Косторную.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, предоставленные РУСАДА.

Отмечается, что по итогам 2019 года Косторная и Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, проверялись РУСАДА на допинг четыре раза, что является самым высоким показателем среди представителей фигурного катания.

Всего за декабрь 2019 года проверку на допинг прошли 18 российских фигуристов.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене была включена в пул тестирования РУСАДА по просьбе World Athletics.