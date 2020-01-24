Тренер об Алиеве: мы вместе в любой ситуации

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Тренер чемпиона Европы Дмитрия Алиева Евгений Рукавицын рассказал о работе с подопечным.
Тренер об Алиеве: мы вместе в любой ситуации
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Насколько он самостоятелен? Отличный вопрос! Мы вместе пришли к тому, что самое сильное качество спортсмена — уметь принимать решения таким образом, чтобы тренеру не было нужды в эти решения влезать. И сейчас я могу сказать, что Дима это умеет. Его не приходится направлять или мотивировать. Его нужно только поддерживать. Поддерживать его желание выйти на лёд, сказать этим выходом что-то такое, что запомнят и оценят зрители», — заявил Рукавицын. 

Он также ответил на вопрос, волнуется ли во время выступлений Алиева.

«О страхе здесь речи вообще не идёт. Единственное, что действительно важно, когда мы выходим на старт, — то, что мы вместе. Всегда и в любой ситуации», — добавил Рукавицын.

Ранее тренер Алиева рассказал о сложностях во время подготовки к чемпионату Европы.

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