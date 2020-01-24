Эксперт прокомментировал решение совета директоров «Зенита» продлить контракт с Семаком

Короткая ссылка
Бывший главный тренер петербургского «Зенита», спортивный директор клуба Борис Рапопорт прокомментировал решение совета директоров продлить контракт с нынешним наставником команды Сергеем Семаком.
Эксперт прокомментировал решение совета директоров «Зенита» продлить контракт с Семаком
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Я приветствую такое решение. Считаю, что работает он достойно. Конечно, у всех есть какие-то ошибки, недоработки», — заявил эксперт в беседе с «Невскими новостями».

По мнению Рапопорта, альтернативы Семаку нет. Как считает эксперт, на данный момент «Зенит» пришёл к «своему специалисту».

«Да, огорчения по поводу Лиги чемпионов у нас были, но списывать всё на него тоже неправильно», — отметил он.

Рапопорт добавил, что для побед нужно время и после трёхлетнего отсутствия в ЛЧ необходимо накапливать определённый опыт.

43-летний специалист был назначен главным тренером «Зенита» в мае 2018 года. Под его руководством команда стала чемпионом РПЛ по итогам прошлого сезона. После 19 туров нынешнего розыгрыша лиги Зенит возглавляет турнирную таблицу, набрав 45 очков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить