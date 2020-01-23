Совет директоров «Зенита» решил продлить контракт с Семаком

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Совет директоров санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» принял решение о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.
Совет директоров «Зенита» решил продлить контракт с Семаком
  • globallookpress.com

По словам председателя совета директоров «Зенита» Елены Илюхиной, которые передаёт РИА Новости, совет директоров полностью доверяет Сергею Семаку.

43-летний специалист был назначен главным тренером «Зенита» в мае 2018 года. Под его руководством команда стала чемпионом РПЛ по итогам прошлого сезона. После 19 туров нынешнего розыгрыша лиги Зенит возглавляет турнирную таблицу, набрав 45 очков.

Ранее сообщалось, что Медведев и Семак обсудили ситуацию вокруг аренды Кокорина.

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