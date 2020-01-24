Плющенко прокомментировал второе место Даниеляна на ЧЕ по фигурному катанию

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал завоевание Артуром Даниеляном второго места на чемпионате Европы 2020 года в австрийском Граце.
Плющенко прокомментировал второе место Даниеляна на ЧЕ по фигурному катанию
  • Reuters

«Даниелян — молодец, показал достойное катание, стал стабильным, в короткой программе исполнил потрясающий четверной сальхов. Поздравляю его тренера Елену Буянову с таким великолепным результатом», — приводит слова Плющенко ТАСС.

16-летний Даниелян стал серебряным призёром дебютного для него взрослого чемпионата Европы. По итогам двух прокатов он набрал 246,74 балла — 84,63 за короткую и 162,11 за произвольную программу.

Ранее Плющенко заявил, что Алиев заслужил победу на чемпионате Европы.

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