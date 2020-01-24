27 очков Дончича помогли «Далласу» победить «Портленд» в НБА

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«Даллас Маверикс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
27 очков Дончича помогли «Далласу» победить «Портленд» в НБА
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 133:125 в пользу гостей.

В составе «Далласа» 27 очков набрал Лука Дончич. Ещё 20 очков команде принёс Кристапс Порзингис.

За «Портленд» 47 очков набрал Дамиан Лиллард. Тревор Ариза записал в свой актив 21 очко. Дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов собрал Кармело Энтони. Хассан Уайтсайж стал автором дабл-дабла из 14 очков и десяти подборов.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Бруклин» в матче НБА.

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