Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Бруклин» в матче НБА

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«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Бруклин» в матче НБА
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 128:113 в пользу гостей.

В составе «Лейкерс» трипл-дабл из 27 очков, 12 подборов и 10 асистов в свой актив записал Леброн Джеймс. Дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов оформил Энтони Дэвис. Кайл Кузма набрал 16 очков. Дуайт Ховард собрал дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов.

За «Бруклин» 20 очков набрал Кайри Ирвинг. Ещё 18 очков в активе Торина Принса.

В параллельном матче «Кливленд Кавальерс» потерпел поражение от «Вашингтон Уизардс» — 112:124.

Ранее стали известны стартовые пятёрки на Матч звёзд НБА.

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