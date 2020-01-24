Хачанов прокомментировал свои выступления на Australian Open

Россиянин Карен Хачанов считает, что в настоящее время ему не удаётся демонстрировать желаемый уровень игры.

«Старт на Australian Open получился непростой — две тяжёлые и энергозатратные победы. Сейчас я не демонстрирую желаемой игры, не всегда получается воплотить всё задуманное. Но я всегда бьюсь до конца и оставляю на корте все силы. Спасибо всем за поддержку, кто искренне за меня болеет и переживает!» — гласит пост Хачанова в Instagram.

В третьем раунде турнира россиянин встретится с австралийцем Ником Кирьосом.

Ранее Тарпищев рассказал, чего не хватает игре Хачанова на Australian Open.