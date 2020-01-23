Емельяненко отказали в сокращении срока ареста

Краснодарский краевой суд отказал российскому бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко в сокращении срока ареста за хулиганство.

«Судебной коллегией по административным делам Краснодарского краевого суда была рассмотрена апелляционная жалоба адвоката Александра Емельяненко на постановление Анапского районного суда, на основании которого он был признан виновным в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного ареста на срок семь суток. Жалоба, в которой адвокат просил рассмотреть вопрос о сокращении срока административного ареста до трёх суток, краевым судом оставлена без удовлетворения», — цитирует заявление пресс-службы Краснодарского краевого суда РИА Новости.

Александр Емельяненко был арестован на семь суток за хулиганство на базе отдыха в Анапе.

Ранее Исмаилов записал обращение к Александру Емельяненко.