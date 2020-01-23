Емельяненко отказали в сокращении срока ареста
- РИА Новости
«Судебной коллегией по административным делам Краснодарского краевого суда была рассмотрена апелляционная жалоба адвоката Александра Емельяненко на постановление Анапского районного суда, на основании которого он был признан виновным в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного ареста на срок семь суток. Жалоба, в которой адвокат просил рассмотреть вопрос о сокращении срока административного ареста до трёх суток, краевым судом оставлена без удовлетворения», — цитирует заявление пресс-службы Краснодарского краевого суда РИА Новости.
Александр Емельяненко был арестован на семь суток за хулиганство на базе отдыха в Анапе.
Ранее Исмаилов записал обращение к Александру Емельяненко.