Емельяненко отказали в сокращении срока ареста

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Краснодарский краевой суд отказал российскому бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко в сокращении срока ареста за хулиганство.
Емельяненко отказали в сокращении срока ареста
  • РИА Новости

«Судебной коллегией по административным делам Краснодарского краевого суда была рассмотрена апелляционная жалоба адвоката Александра Емельяненко на постановление Анапского районного суда, на основании которого он был признан виновным в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного ареста на срок семь суток. Жалоба, в которой адвокат просил рассмотреть вопрос о сокращении срока административного ареста до трёх суток, краевым судом оставлена без удовлетворения», — цитирует заявление пресс-службы Краснодарского краевого суда РИА Новости.

Александр Емельяненко был арестован на семь суток за хулиганство на базе отдыха в Анапе.

Ранее Исмаилов записал обращение к Александру Емельяненко.

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