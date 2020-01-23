Исмаилов записал обращение к Александру Емельяненко

Российский боец Магомед Исмаилов записал видеообращение к Александру Емельяненко, с которым ему предстоит поединок 3 апреля.

«В последних постах выкладываю, где я впахиваю, выкладываю мощных спарринг-партнёров, которые побольше Александра Емельяненко. Я пытался замотивировать Александра, чтобы он подготовился максимально серьёзно к нашему противостоянию. По всей видимости, он меня недооценивает. Думает, маленький и лысый — напихаю и пойду дальше отдыхать по своей схеме. Объясните человеку, что 3 апреля у него будет тяжёлая ночка. Ему нужно сейчас взять себя в руки и максимально ответственно подойти к противостоянию. Кто-нибудь, объясните ему, что серьёзные проблемы будут. А вообще, всё равно, если честно. Просто донеси свою задницу до клетки, а там неважно, в каком она будет состоянии», — заявил Исмаилов в видео в Instagram.

21 января Емельяненко был задержан в Анапе за пьяный дебош, который он устроил на базе отдыха.

Ранее глава АСА прокомментировал арест Александра Емельяненко.