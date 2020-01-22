Глава АСА прокомментировал арест Александра Емельяненко

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Президент российского промоушена по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко прокомментировал задержание российского бойца Александра Емельяненко.
Глава АСА прокомментировал арест Александра Емельяненко
  • globallookpress.com

«Александр Емельяненко удерживает звание самого эпатажного российского бойца. Не сомневаюсь, что через семь дней он продолжит подготовку к бою с Магомедом Исмаиловым. Он из тех бойцов, кто все свои проступки с лихвой компенсируют работой в зале», — приводит слова Яценко РИА Новости.

Поединок Исмаилова с Александром Емельяненко состоится 3 апреля на турнире АСА 107. Бой пройдёт в Москве на «ВТБ Арене».

В послужном списке 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжёлом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА, тогда как в активе Исмаилова, представляющего средний вес, 15 побед, два поражения и одна ничья.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском краевом суде подтвердили арест Александра Емельяненко.

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