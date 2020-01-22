Глава АСА прокомментировал арест Александра Емельяненко

Президент российского промоушена по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко прокомментировал задержание российского бойца Александра Емельяненко.

«Александр Емельяненко удерживает звание самого эпатажного российского бойца. Не сомневаюсь, что через семь дней он продолжит подготовку к бою с Магомедом Исмаиловым. Он из тех бойцов, кто все свои проступки с лихвой компенсируют работой в зале», — приводит слова Яценко РИА Новости.

Поединок Исмаилова с Александром Емельяненко состоится 3 апреля на турнире АСА 107. Бой пройдёт в Москве на «ВТБ Арене».

В послужном списке 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжёлом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА, тогда как в активе Исмаилова, представляющего средний вес, 15 побед, два поражения и одна ничья.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском краевом суде подтвердили арест Александра Емельяненко.