Боброва считает, что у Синициной и Кацалапова огромные шансы выиграть ЧЕ

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва оценила шансы российской пары Виктория Синицина — Никита Кацалапов.
Боброва считает, что у Синициной и Кацалапова огромные шансы выиграть ЧЕ
  • РИА Новости

«За Вику с Никитой очень и очень рада, они выдали просто бомбический прокат. У меня были мурашки, я не дышала всю программу. Они большие молодцы! Эта оценка, можно сказать, одинаковая с французами, даёт им колоссальный шанс победить на чемпионате Европы. У них сейчас наибольшая возможность победить французов, о чём все давно говорят. Главное сейчас — не упустить», — сказала Боброва РИА Новости по телефону.

После проката ритм-танца Синицина и Кацалапов занимают второе место на чемпионате Европы, уступая французскому дуэту Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон 0,05 балла.

Ранее тренер Степановой и Букина раскритиковала условия проживания на ЧЕ.

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