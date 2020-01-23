Боброва считает, что у Синициной и Кацалапова огромные шансы выиграть ЧЕ

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва оценила шансы российской пары Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

«За Вику с Никитой очень и очень рада, они выдали просто бомбический прокат. У меня были мурашки, я не дышала всю программу. Они большие молодцы! Эта оценка, можно сказать, одинаковая с французами, даёт им колоссальный шанс победить на чемпионате Европы. У них сейчас наибольшая возможность победить французов, о чём все давно говорят. Главное сейчас — не упустить», — сказала Боброва РИА Новости по телефону.

После проката ритм-танца Синицина и Кацалапов занимают второе место на чемпионате Европы, уступая французскому дуэту Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон 0,05 балла.

Ранее тренер Степановой и Букина раскритиковала условия проживания на ЧЕ.