Ласицкене рассказала, предлагали ли ей сменить спортивное гражданство

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Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала, поступали ли ей предложения о смене спортивного гражданства.
Ласицкене рассказала, предлагали ли ей сменить спортивное гражданство
  • © Anke Waelischmiller/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

«Когда люди ко мне подходят и говорят: «Ой, Маша, как жаль, что вы попали в такую ситуацию! А может, вам стоит поменять гражданство?» — они вынуждают меня думать об этой ситуации. И я говорю себе: «Нет, это невозможно, ну никак!» Я не хочу этого делать... Я россиянка, я родилась здесь, это моя страна, моя родина. Я не хочу даже задавать вопросы, возможно ли это», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Она отметила, что хочет защищать свой флаг, выступать на родине и радовать своих болельщиков.

«Были ли предложения? Нет. Были разговоры вокруг, что ой, да давно бы надо было бы, что у спортсмена век короткий. Сразу всё отметалось, ставилась чёткая позиция, что нет, такого не будет», — добавила трёхкратная чемпионка мира.

2 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене с обеспокоенностью прокомментировала своё включение в расширенный пул тестирования РУСАДА.

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