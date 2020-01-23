Агент Кокорина: Саша узнал от журналистов, что он куда-то переходит

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что футболист узнал из СМИ о своём переходе в «Сочи» на правах аренды.

«У нас абсолютно понятная история — Саша узнал от журналистов, что он куда-то переходит. Это было понятно и вчера, и позавчера. Он никуда не собирается уходить. Могут ли заставить его перейти из «Зенита»? Не знаю, что они могут, а чего не могут. А гадать я не готов. Что касается будущего Александра, то его не понимает никто, сам Александр в том числе», — приводит слова Логинова «Чемпионат».

21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина. Тем не менее главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался этим недоволен. Сам игрок в тот же день оформил хет-трик в контрольном матче с катарским «Аль-Увайнахом».

Ранее сообщалось, что РФС не получал обращений от Кокорина по вопросу аренды в «Сочи».