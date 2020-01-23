Хоккеист Прохоркин сравнил судейство в КХЛ и НХЛ

Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин сравнил судейство в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Тут совсем по-другому проводят вбрасывания. В НХЛ делай, что хочешь, — бей в клюшку, играй ногами, блокируй. Главное — выиграй его. А у нас не знаю, что нужно, чтобы судьи тебя не поменяли на вбрасывании», — приводит слова Прохоркина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в КХЛ очень странные правила, а у IIHF на международных турнирах — третьи правила.

«После России это другая планета. У нас арбитр пока одного поставит, пока другого, пока сам встанет, пока ещё секунд пять подождёт, чтобы бросить её», — добавил хоккеист.

26-летний Прохоркин, задрафтованый «Лос-Анджелесом» в 2012 году, начал играть в НХЛ в 2019-м. До этого он выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев» и СКА.

Ранее сообщалось, что Ковальчук предложил новый формат послематчевой серии буллитов в НХЛ.