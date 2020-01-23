Хоккеист Прохоркин сравнил судейство в КХЛ и НХЛ

Короткая ссылка
Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Николай Прохоркин сравнил судейство в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Хоккеист Прохоркин сравнил судейство в КХЛ и НХЛ
  • Reuters

«Тут совсем по-другому проводят вбрасывания. В НХЛ делай, что хочешь, — бей в клюшку, играй ногами, блокируй. Главное — выиграй его. А у нас не знаю, что нужно, чтобы судьи тебя не поменяли на вбрасывании», — приводит слова Прохоркина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в КХЛ очень странные правила, а у IIHF на международных турнирах — третьи правила.

«После России это другая планета. У нас арбитр пока одного поставит, пока другого, пока сам встанет, пока ещё секунд пять подождёт, чтобы бросить её», — добавил хоккеист.

26-летний Прохоркин, задрафтованый «Лос-Анджелесом» в 2012 году, начал играть в НХЛ в 2019-м. До этого он выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев» и СКА.

Ранее сообщалось, что Ковальчук предложил новый формат послематчевой серии буллитов в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить