Ковальчук предложил новый формат послематчевой серии буллитов в НХЛ

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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук высказал предложение об изменении формата проведения послематчевой серии буллитов.
Ковальчук предложил новый формат послематчевой серии буллитов в НХЛ
  • РИА Новости

«Я думаю, что они должны изменить серию буллитов. Нужно, чтобы по три буллита исполняли разные ребята, а потом можно повторяться. Пусть, например, Коннор Макдэвид всё время исполняет попытку за попыткой против Патрика Кейна. Так может зародиться противостояние. Они будут бросать друг за другом. И это будет здорово для болельщиков», — приводит слова Ковальчука журналист Эрик Энгелс в своём Twitter.

Послематчевая серия буллитов была введена в НХЛ после локаута 2005 года. Согласно действующим правилам каждый игрок имеет право только на одну попытку.

Ранее сообщалось, что Панарин не сыграет в Матче всех звёзд НХЛ.

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