Ковальчук предложил новый формат послематчевой серии буллитов в НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук высказал предложение об изменении формата проведения послематчевой серии буллитов.

«Я думаю, что они должны изменить серию буллитов. Нужно, чтобы по три буллита исполняли разные ребята, а потом можно повторяться. Пусть, например, Коннор Макдэвид всё время исполняет попытку за попыткой против Патрика Кейна. Так может зародиться противостояние. Они будут бросать друг за другом. И это будет здорово для болельщиков», — приводит слова Ковальчука журналист Эрик Энгелс в своём Twitter.

Послематчевая серия буллитов была введена в НХЛ после локаута 2005 года. Согласно действующим правилам каждый игрок имеет право только на одну попытку.

Ранее сообщалось, что Панарин не сыграет в Матче всех звёзд НХЛ.