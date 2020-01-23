Ковальчук предложил новый формат послематчевой серии буллитов в НХЛ
- РИА Новости
«Я думаю, что они должны изменить серию буллитов. Нужно, чтобы по три буллита исполняли разные ребята, а потом можно повторяться. Пусть, например, Коннор Макдэвид всё время исполняет попытку за попыткой против Патрика Кейна. Так может зародиться противостояние. Они будут бросать друг за другом. И это будет здорово для болельщиков», — приводит слова Ковальчука журналист Эрик Энгелс в своём Twitter.
Послематчевая серия буллитов была введена в НХЛ после локаута 2005 года. Согласно действующим правилам каждый игрок имеет право только на одну попытку.
Ранее сообщалось, что Панарин не сыграет в Матче всех звёзд НХЛ.