Горячкина о победе над Вэньцзюнь: на победу были брошены все силы

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Россиянка Александра Горячкина прокомментировала свою победу над действующей обладательницей мировой шахматной короны китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в 12-й партии матча за звание чемпионки мира.
Горячкина о победе над Вэньцзюнь: на победу были брошены все силы
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«Сегодняшняя партия отличалась от остальных, так как мне нужна была только победа. И на победу были брошены все силы. Сегодня я была не готова распрощаться с этим матчем, так что завтра мы ещё увидимся. Матч продолжается, поэтому выводы делать рано, но, конечно, моя концовка оставляет желать лучшего», — приводит слова Горячкиной ТАСС.

Счёт в противостоянии Горячкиной и Вэньцзюнь — 6:6. Исход матча будет решаться на тай-брейке, который пройдёт 24 января.

Ранее сообщалось, что глава ФШР назвал подвигом победу Горячкиной над Вэньцзюнь в 12-й партии матча за шахматную корону.

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