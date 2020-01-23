Глава ФШР назвал подвигом победу Горячкиной над Вэньцзюнь в 12-й партии матча за шахматную корону
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- РИА Новости
«Спортивный подвиг, наша талантливая молодая шахматистка проявила волю. На заказ выиграть в ключевой партии против действующей чемпионки мира — она большая молодец. Теперь предстоит лотерея», — приводит слова Филатова ТАСС.
Счёт в противостоянии Горячкиной и Вэньцзюнь — 6:6. Исход матча будет решаться на тай-брейке, который пройдёт 24 января.
Ранее сообщалось, что Горячкина обыграла Вэньцзюнь и перевела на тай-брейк матч за шахматную корону.