Глава ФШР назвал подвигом победу Горячкиной над Вэньцзюнь в 12-й партии матча за шахматную корону

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал победу Александры Горячкиной над действующей обладательницей мировой шахматной короны китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в 12-й партии матча за звание чемпионки мира.

«Спортивный подвиг, наша талантливая молодая шахматистка проявила волю. На заказ выиграть в ключевой партии против действующей чемпионки мира — она большая молодец. Теперь предстоит лотерея», — приводит слова Филатова ТАСС.

Счёт в противостоянии Горячкиной и Вэньцзюнь — 6:6. Исход матча будет решаться на тай-брейке, который пройдёт 24 января.

Ранее сообщалось, что Горячкина обыграла Вэньцзюнь и перевела на тай-брейк матч за шахматную корону.