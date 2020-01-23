Шипулин о ситуации вокруг санкций WADA: договариваться уже бесполезно

Бывший российский биатлонист, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин высказал мнение о ситуации с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

«Происходящее в мировом спорте — это политический рычаг для некоторых зарубежных стран, которые ведут двойную игру против России. Это как минимум абсурдно», — приводит слова Шипулина пресс-служба партии «Единая Россия».

Он отметил, что данную ситуацию можно урегулировать только в судебном порядке.

«Мы поняли, что договариваться уже бесполезно. Нашу правоту нужно отстаивать только в судах, тем более у нас есть доказательства, которые могут оправдать наше чистое имя», — добавил депутат.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с санкциями WADA, оно было утверждено 24 декабря общим собранием членов организации и повлечёт разбирательство в CAS.

Ранее Юрий Ганус заявил, что решение WADA по московской лаборатории не стало неожиданностью для РУСАДА.