Шипулин о ситуации вокруг санкций WADA: договариваться уже бесполезно

Короткая ссылка
Бывший российский биатлонист, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин высказал мнение о ситуации с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Шипулин о ситуации вокруг санкций WADA: договариваться уже бесполезно
  • РИА Новости

«Происходящее в мировом спорте — это политический рычаг для некоторых зарубежных стран, которые ведут двойную игру против России. Это как минимум абсурдно», — приводит слова Шипулина пресс-служба партии «Единая Россия».

Он отметил, что данную ситуацию можно урегулировать только в судебном порядке.

«Мы поняли, что договариваться уже бесполезно. Нашу правоту нужно отстаивать только в судах, тем более у нас есть доказательства, которые могут оправдать наше чистое имя», — добавил депутат.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с санкциями WADA, оно было утверждено 24 декабря общим собранием членов организации и повлечёт разбирательство в CAS.

Ранее Юрий Ганус заявил, что решение WADA по московской лаборатории не стало неожиданностью для РУСАДА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить