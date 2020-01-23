Бойкова: мы рады установлению рекорда, но не фокусировались на баллах

Российская фигуристка Александра Бойкова, установившая в паре с Дмитрием Козловским мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы в Граце, прокомментировала своё выступление.

«Мы очень рады тому, что откатали чисто и получили рекордные баллы. Однако мы не фокусировались на баллах, мы просто делали свою работу. Чем лучше мы её выполним, тем больше баллов получим», — приводит слова спортсменки «Чемпионат».

Результат россиян составил 82,34. Далее расположились Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (74,92) и Евгения Тарасова — Владимир Морозов (73,50).

Ранее Козловский признался, что был зажат во время короткой программы на ЧЕ.