Бойкова: мы рады установлению рекорда, но не фокусировались на баллах
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«Мы очень рады тому, что откатали чисто и получили рекордные баллы. Однако мы не фокусировались на баллах, мы просто делали свою работу. Чем лучше мы её выполним, тем больше баллов получим», — приводит слова спортсменки «Чемпионат».
Результат россиян составил 82,34. Далее расположились Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (74,92) и Евгения Тарасова — Владимир Морозов (73,50).
Ранее Козловский признался, что был зажат во время короткой программы на ЧЕ.