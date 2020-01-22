WADA приостановило деятельность московской антидопинговой лаборатории

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о временном лишении статуса соответствия национальной антидопинговой лаборатории в Москве.
WADA приостановило деятельность московской антидопинговой лаборатории
  • AFP

Как сообщает пресс-служба WADA, данное решение вступает в силу незамедлительно. Теперь лаборатория не имеет права выполнять работу по анализу образцов крови, связанных с заполнением биологического паспорта спортсмена.

Отмечается, что временное снятие статуса соответствия будет действовать до завершения дисциплинарного разбирательства.

Ранее стало известно, что министр спорта Олег Матыцин намерен встретиться с представителями WADA и РУСАДА.

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