WADA приостановило деятельность московской антидопинговой лаборатории
- AFP
Как сообщает пресс-служба WADA, данное решение вступает в силу незамедлительно. Теперь лаборатория не имеет права выполнять работу по анализу образцов крови, связанных с заполнением биологического паспорта спортсмена.
Отмечается, что временное снятие статуса соответствия будет действовать до завершения дисциплинарного разбирательства.
Ранее стало известно, что министр спорта Олег Матыцин намерен встретиться с представителями WADA и РУСАДА.