WADA приостановило деятельность московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о временном лишении статуса соответствия национальной антидопинговой лаборатории в Москве.

Как сообщает пресс-служба WADA, данное решение вступает в силу незамедлительно. Теперь лаборатория не имеет права выполнять работу по анализу образцов крови, связанных с заполнением биологического паспорта спортсмена.

Отмечается, что временное снятие статуса соответствия будет действовать до завершения дисциплинарного разбирательства.

Ранее стало известно, что министр спорта Олег Матыцин намерен встретиться с представителями WADA и РУСАДА.