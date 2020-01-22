Матыцин намерен встретиться с представителями WADA и РУСАДА

Новый министр спорта России Олег Матыцин заявил, что в ближайшее время намерен встретиться с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Планирую встретиться с представителями WADA и РУСАДА, причём в ближайшее время. Необходимо скоординировать деятельность», — цитируют Матыцина «Известия».

По его словам, он имеет опыт взаимодействия с WADA, МОК и прочими международными организациями в качестве президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) и открыт к диалогу.

Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что от Матыцина на посту министра спорта потребуются профессионализм и умение общаться.