Матыцин намерен встретиться с представителями WADA и РУСАДА
- РИА Новости
«Планирую встретиться с представителями WADA и РУСАДА, причём в ближайшее время. Необходимо скоординировать деятельность», — цитируют Матыцина «Известия».
По его словам, он имеет опыт взаимодействия с WADA, МОК и прочими международными организациями в качестве президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) и открыт к диалогу.
Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что от Матыцина на посту министра спорта потребуются профессионализм и умение общаться.